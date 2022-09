Carlos, William e Harry unidos na dor no cortejo fúnebre de Isabel II

A transferência do caixão com o corpo da rainha Isabel II do Palácio de Buckingham para Westminster, em Londres, no Reino Unido, foi acompanhada, esta quarta-feira, por milhares de britânicos e, entre estes, destacaram-se os irmãos William e Harry. Os príncipes, caminharam juntos no cortejo fúnebre que levou a monarca desde a sua residência na capital britânica até à abadia que alberga o parlamento inglês.

Os irmãos juntaram-se ao pai, rei Carlos III e à restante família no cortejo que o Mundo inteiro assistiu através das muitas transmissões televisivas.

No trajeto, as ruas londrinas estiveram adornadas com bandeiras do Reino Unido e o sino do Big Ben, icónica torre de Westminster, tocou a cada minuto em homenagem à monarca.



O caixão de Isabel II foi adornado com a coroa imperial do Estado e transportado em carruagem militar.



Há 25 anos, William e Harry fizeram também um duro trajeto idêntico atrás do caixão da mãe, a princesa Diana.





O complexo de Westminster permanecerá aberto por 24 horas até 19 de setembro para que todos os britânicos possam despedir-se da rainha antes do funeral que se realiza no mesmo dia.