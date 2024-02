Carolina, Carla, Daniela e João: Quem são os portugueses acusados de matar bebé de um ano

Quatro portugueses de Rabo de Peixe, Açores, foram acusados de matar um bebé de um ano em Pawtucket, nos Estados Unidos da América. Carolina Ledo, de 22 anos, Carla Sousa, de 32, Daniela Ledo, de 25, e João Resende, também de 25, residiam todos na mesma habitação onde se deu o crime.Carolina Ledo, irmã de Daniela, é mãe do pequeno Santiago, de 17 meses, encontrado morto este sábado. Carolina tem ainda uma filha mais velha, de cinco anos.Segundo a imprensa local, a detenção dos quatro portugueses aconteceu depois de o bebé ser encontrado com queimaduras significativas na cara. Santiago morreu no hospital.Foi criada uma página de angariação de fundos para realizar o funeral do menino.As três mulheres foram acusadas de negligência infantil e João Resende de homicídio por negligência, abuso infantil e negligência infantil.