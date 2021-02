Casal confessa crime por engano

Um casal francês foi condenado na sexta-feira pela morte de um bebé de 3 anos e 7 meses, assassinado pelo namorado da mãe a 26 de novembro de 2016. O homicídio foi descoberto por acaso, durante a chamada da mãe para os serviços de emergência.









Caroline Létoile, 19 anos na altura dos factos, pediu ajuda às emergências em Reims, dizendo que o filho estava inconsciente. Mas, enquanto estava em espera, e desconhecendo que a chamada era gravada, disse ao companheiro, Loic Vantal, de 28 anos: “Disse que caiu da escadas. Isso serve, certo? E vou esconder as coisas todas da discussão.”

Quando os médicos chegaram, Tony estava inanimado, com o corpo coberto de hematomas. Faleceu no hospital. Vantal admitiu que batia no bebé desde que conhecera Caroline, três meses antes. Foi condenado a 20 anos de cadeia e a mãe de Tony a três, por não denunciar os maus tratos.