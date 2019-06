Cavalos-marinhos usados como viagra natural na medicina da China

A medicina chinesa acredita que os cavalos-marinhos têm poderes semelhantes aos da Viagra. Nas lojas localizadas em Sheung Wan, no lado oeste da ilha de Hong Kong, as ruas estão carregadas de camiões com cavalos-marinhos armazenados em caixas de plástico e em frascos de vidro, segundo avança a imprensa espanhola.

Não há evidências científicas de que os cavalos-marinhos aumentem o desempenho sexual, no entanto, Lixing Lao, diretor da Escola de Medicina Chinesa da Universidade de Hong Kong, disse que os seres do mar "são usados para tratar da asma e da disfunção sexual masculina".

De acordo com um funcionário de uma das lojas que vendem os cavalos-marinhos, estes são comprados principalmente por homens com uma idade superior a 50 anos. Especialistas afirmam que os restantes cavalos-marinhos no mundo estão sobre ameaça de extensão após a popularidade destas vendas.

Sarah Foster, gerente de um projeto na Universidade da Colúmbia Britânica do Canadá, disse que Hong Kong foi o principal responsável por cerca de dois terços de todas as importações de cavalos-marinhos entre 2004 e 2017. Cerca de 37 milhões de cavalos-marinhos são capturados por natureza todos os anos. Segundo Foster, o contrabando é bastante violento.

Os cavalos-marinhos disponibilizados para venda só podem ser adquiridos de forma sustentável e legal, bem como através do acompanhamento dos documentos pessoais dos compradores.

Países como a Tailândia, a Indonésia e as Filipinas, impuseram uma lei que banisse por completo as exportações de cavalos-marinhos, no entanto, esta proibição acabou por criar e expandir um mercado negro.