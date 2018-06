Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

China avisa EUA de que não haverá acordo comercial caso sejam impostas tarifas

Americanos ameaçaram de impor tarifas de 25 por cento sobre produtos chineses de alta tecnologia.

Por Lusa | 10:53

A China alertou este domingo, após uma nova ronda de conversações sobre uma disputa comercial com Washington, que nenhum acordo "entrará em vigor" se o presidente norte-americano, Donald Trump, avançar com o aumento das tarifas sobre produtos chineses.



O aviso foi feito no final de uma reunião entre as delegações lideradas pelo secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, e o principal responsável económico da China, o vice-primeiro-ministro Liu He, sobre a promessa de Pequim de reduzir seu superavit comercial.



Wilbur Ross disse que foram discutidas as exportações americanas específicas que a China poderia comprar, mas as negociações terminaram sem uma declaração conjunta e nenhum dos lados divulgou detalhes.



A Casa Branca colocou a reunião em causa na terça-feira, ao renovar a ameaça de impor tarifas de 25 por cento sobre produtos chineses de alta tecnologia no valor de 50 mil milhões de dólares, como resposta a queixas de que Pequim roubava ou pressionava empresas estrangeiras para entregarem tecnologia.



O encontro prosseguiu apesar disso, mas Pequim disse que se reservava o direito de retaliar.



O anúncio de terça-feira reavivou o receio de que o conflito entre as duas maiores economias possa diminuir o crescimento global ou encorajar outros governos a levantar as suas próprias barreiras às importações.



"Se os Estados Unidos introduzirem sanções comerciais, incluindo um aumento de tarifas, todas as conquistas económicas e comerciais negociadas pelas duas partes não terão efeito", segundo o comunicado chinês, divulgado pela agência oficial de notícias Xinhua.



O processo de negociação deve ser "baseado na premissa" de não travar uma "guerra comercial", acrescenta o comunicado.



A embaixada americana em Pequim não quis comentar.



Donald Trump está a pressionar Pequim a reduzir o seu superavit comercial com os Estados Unidos, que atingiu o recorde de 375,2 mil milhões de dólares no ano passado.



As tensões diminuíram depois de a China prometer, a 19 de maio, "aumentar significativamente" as compras de produtos agrícolas, energia e outros bens e serviços, no final da última ronda de negociações em Washington.



O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que a disputa estava "em espera" e que a tarifa seria adiada.



Esta trégua pareceu terminar com o anúncio surpresa de terça-feira, segundo o qual a Casa Branca imporá ainda restrições aos investimentos e compras chinesas de produtos de alta tecnologia dos EUA e a vistos para estudantes chineses.