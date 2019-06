China e EUA relançam negociações para acabar com guerra comercial

Os presidentes chinês e dos EUA concordaram este sábado relançar as negociações económicas e comerciais para travar a guerra de tarifas entre as duas maiores potências mundiais, noticiou a agência de notícias oficial chinesa, Xinhua.



A Xinhua avançou ainda que os Estados Unidos comprometeram-se a trabalhar com base na igualdade e no respeito mútuo, a não imporem novas tarifas às exportações chinesas e que as respetivas equipas vão discutir "questões específicas", depois do fim abrupto das negociações em maio, em plena guerra comercial entre os dois países.



Xi Jinping e Donald Trump reuniram-se à margem da cimeira do G20 em Osaka, no Japão, na qual estão reunidos os líderes das maiores economias mundiais, durante a qual a guerra comercial entre os dois países tem sido um tema incontornável.



O Presidente dos Estados Unidos afirmou que a reunião entre os dois correra "muito bem" e que as negociações "estão de volta ao caminho certo".



Antes da reunião, Xi disse que, apesar das grandes mudanças que ocorreram na situação internacional e nas relações entre Pequim e Washington, durante os últimos 40 anos há "um fator básico que permanece inalterado: a China e os Estados Unidos beneficiam da cooperação e perdem no confronto".



"A cooperação e o diálogo são melhores do que atritos e confrontos", disse Xi a Trump.