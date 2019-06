Donald Trump ameaça impor novas tarifas à China

A cimeira do G20 deste fim de semana, no Japão, ameaça ser dominada pela guerra comercial entre os EUA e a China.Diz-se que está no horizonte uma trégua, tendo sido essa a condição imposta pelo presidente chinês, Xi Jinping, para se reunir este sábdo com o homólogo dos EUA. Mas Trump agitou as águas ao afirmar, antes de partir para Osaka, que poderá aplicar novas tarifas se a negociação falhar."A realidade é que Trump pode mudar de ideias no último minuto", admitiu uma fonte citada pelo ‘South China Morning Post’, jornal de Hong Kong que garantiu haver planos para uma suspensão das tarifas.Recorde-se que a guerra comercial foi iniciada pelos EUA em 2018 ao tarifar mais de 220 mil milhões de euros de importações chinesas. Na passada sexta-feira as tarifas foram elevadas de 10% para 25% em bens chineses, num valor de 176 mil milhões.E Trump ameaça elevar ainda mais a fasquia. "Temos outros 286 mil milhões de bens que ainda não tarifei e que estão a pedir tarifas", afirmou à Fox Business Network.O tom de desafio foi respondido na mesma moeda pela China. "Os chineses não acreditam no mal, não têm medo de pressões e nunca caíram em truques destes", afirmou um porta-voz do MNE chinês.A agência noticiosa estatal chinesa Xinhua reforçou a mensagem ao afirmar: "Alguns países recorrem a táticas como elevar tarifas e ameaçar com guerras comerciais para forçar os parceiros a cederem a exigências insensatas".O presidente Trump manterá nove reuniões bilaterais, uma delas com o homólogo russo, Vladimir Putin. Questionado sobre o que seria debatido, respondeu aos jornalistas: "Ninguém tem nada a ver com isso."A reunião ainda não começou mas há já desacordos quanto ao texto final de um comunicado sobre alterações climáticas que deveria subscrever as metas do Acordo de Paris. Trump, recorde-se, retirou os EUA desse acordo, assinado em 2015.O presidente francês, Emmanuel Macron, avisou o Brasil de que não assinará qualquer acordo comercial entre a UE e a Mercosur se o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, retirar o seu país do Acordo de Paris.Os líderes da UE vão pressionar o G20 para reformar a Organização Mundial de Comércio (OMC) a fim de reforçar o seu papel de regulador e mediador de conflitos, como o que opõe a China e os EUA.