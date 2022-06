China lança mais uma missão tripulada para a estação espacial Tiangong

A China lançou este domingo um foguetão com três astronautas chineses a bordo para a sua estação espacial, em construção, de acordo com imagens difundidas pela televisão pública CCTV.

O foguetão Longa-Marcha 2F, com a cápsula da missão Shenzhou-14, descolou às 10:44 (03:44 em Lisboa) do centro espacial de Jiuquan, no deserto de Gobi (noroeste).

O objetivo desta missão é a conclusão dos trabalhos na estação espacial chinesa Tiangong ("Palácio Celestial"), incluindo a ligação de dois módulos de laboratório, ao módulo Tianhe, lançado em abril do ano passado.