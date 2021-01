Cientistas norte-americanos descobrem que surto da Covid-19 teve origem em outubro de 2019, na China

de Genómica e Medicina Evolutiva da Temple University, na Filadélfia e vão ao encontro de outras teses que acreditam que a China não terá comunicado a pandemia quando ela começou no país.

Cientistas norte-americanos descobriram que o surto de Covid-19 começou em outubro de 2019, na China, meses antes de Pequim alertar o mundo para a doença, avança o Daily Mail.Os cientistas realizaram um estudo no qual analisaram milhares de pacientes infetados com o vírus e rastrearam a variante "mãe" de todas as infeções por Covid-19. De acordo com a investiigação, os cientistas concluíram que a variante "mãe" data outubro de 2019.O estudo foi realizado por um conjunto de cientistas no InstitutoO estudo surge no momento em que equipa da Organização Mundial da Saúde inicia uma investigação na China para determinar a origem da pandemia.