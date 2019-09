Greta Thunberg acusa líderes mundiais: "Vocês roubaram os meus sonhos"

Greta Thunberg, a jovem ativista sueca que luta pelo clima, participou esta segunda-feira na Cimeira do Clima, nos EUA, e criticou os líderes mundiais pela inação face às alterações climáticas e acusou-os de lhe roubarem os sonhos e a infância.No momento das suas declarações, a jovem aproveitou o momento para demonstrar o quão revoltada estava por lhe terem roubado a infância."Como é que se atrevem? Vocês roubaram os meus sonhos e a minha infância com as vossas palavras vazias", disse a jovem defensora do ambiente em Nova Iorque no início da Cimeira da Ação Climática, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres."Eu não devia estar aqui, eu devia estar na escola, do outro lado do oceano", afirmou, emocionada, a jovem que lançou o movimento Greve Mundial pelo Clima quando em 2018 decidiu faltar às aulas para protestar junto ao parlamento sueco contra a inação dos políticos em questões ambientais.A Cimeira do Clima decorre esta segunda-feira e junta os maiores líderes políticos de todo o Mundo para debater a questão das alterações climáticas.