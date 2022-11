Cinco leões fogem de Zoo na Austrália antes da abertura ao público

Os leões foram devolvidos aos recintos em poucos minutos e um dos animais teve que ser tranquilizado, revelou um porta-voz. Durante o momento, o estabelecimento esteve encerrado, mas ninguém ficou ferido,



Ainda não foi dada uma explicação para a fuga, no entanto o diretor executivo do zoológico, Simon Duffy, esclareceu que o "incidente será investigado".



Cinco leões fugiram, esta quarta-feira, do Zoológico de Sidney, na Austrália, antes da abertura ao público. Os animais, um adulto e quatro fihotes, foram vistos do lado de fora do Zoo por volta das 6h30, horário local.adiantou o Zoo em comunicado.