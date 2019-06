Cineasta casou-se aos 11 anos e usou a câmara para mudar a vida de milhares de jovens

Khadija Al-Salami casou com apenas 11 anos, no Iémen, e usou uma câmara para expor o sofrimento e a realidade vivida pelas jovens naquele país. Uma em cada três raparigas casa-se antes de completar os 18 anos.

Acabou por se mudar para os Estados Unidos quando tinha apenas 16 anos e começou a estudar. Agora, aos 48 anos, a produtora de cinema visita regularmente o seu país natal para fazer filmes - a maioria em segredo - para destacar questões sobre os direitos das mulheres.

"Eu uso a câmara como uma ferramenta para lutar", revelou Al-Salami.

"Quando alguém cresce numa sociedade muito conservadora, onde o peso da tradição marginaliza os direitos humanos e a liberdade pessoal das mulheres não existe, a pessoa só tem uma escolha que é revoltar-se contra isso", referiu.

"As mulheres infelizmente são abusadas em todos os lugares de uma maneira diferente. Precisamos da ajuda de todos, para nos unirmos e lutarmos contra essas más tradições", acrescentou.

No Iémen, um dos países mais pobres do Médio Oriente, 32% das jovens tornam-se esposas antes de completarem 18 anos, e quase 10% são casadas quando completam 15 anos, segundo a organização global Girls Not Brides.