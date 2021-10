Colapsa parte norte do vulcão de La Palma, nas Canárias

A erupção do vulcão começou em 19 de setembro e obrigou mais de 6 mil pessoas a abandonarem as suas casas.

Até quarta-feira passada, o delta de lava que se está a formar em contacto com a água do oceano ocupava já uma extensão de 38 hectares. A emissão de cinzas vulcânicas atingia uma altura de 3 mil metros, com o vento a direcionar-se para nordeste. Também se registavam 726 edifícios destruídos pelo fluxo de lava, na maioria residências particulares.

Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed pic.twitter.com/lXMyJyPpqr