Companhia aérea incentiva passageiros a vacinarem-se contra Covid-19 com bilhetes de avião grátis

A companhia aérea norte-americana United Airlines arranjou uma forma aliciante de encorajar os passageiros a vacinarem-se contra a Covid-19.A ideia passa por sortear bilhetes para voos grátis através do programa de membros da companhia aérea. Os interessados devem registar os valores da sua vacinação na aplicação da transportadora aérea até 22 de junho, habilitando-se a ganhar uma viagem para dois "em qualquer serviço e para qualquer destino do mundo para onde a United voa", como explica a empresa.No total, serão sorteados 30 conjuntos de bilhetes no próximo mês. O grande prémio é sorteado a 1 de julho, dia em que a companhia vai atribui o grande prémio de viagem do ano a cinco pessoas.Em abril, o Cnetro de Controle e Prevenção de doenças tinha já anunciado que os norte-americanos com a vacinação completa contra a Covid-19 podiam viajar, com baixos riscos associados.