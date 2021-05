EUA acabam com uso de máscara obrigatório para pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19

Os Estados Unidos vão acabar com a obrigatoriedade de utilização de máscara na maioria dos locais, para pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19.Segundo as autoridades de saúde norte-americanas, as pessoas podem parar de utilizar máscaras ou manter distância social na maioria dos ambientes internos e externos, independentemente do tamanho do espaço.O anúncio feito esta quinta-feira segue a norma aprovada pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças e é já considerada uma grande notícia pelos americanos, que criticaram muito a obrigatoriedade da utilização das máscaras.