Mais regiões de Espanha seguem Galiza e querem proibir fumar na rua para travar Covid-19

A proibição de fumar na rua na Galiza, ou em espaços abertos onde não seja possível guardar uma distância de dois metros, como medida de prevenção da transmissão do novo coronavírus, entra em vigor já esta quinta-feira. Será a primeira comunidade autónoma espanhola a adotar esta medida, que poderá tornar-se uma realidade muito em breve noutras regiões de Espanha.

Segundo revela o El País, há várias semanas que os governos regionais autónomos da Andaluzia, Castela-La Mancha, Castela e Leão estudam a adoção da medida com os seus comités científicos, e estão alinhados na eficácia da medida como forma de travar o avanço da Covid-19.

Castela e Leão, já terá planeado a aplicação da proibição com o grupo técnico que aconselha o governo regional. Na Andaluzia a medida será discutida em reunião com especialistas e responsáveis. E, em Castela-La Mancha também está a ser amplamente discutida com investigadores, cientistas e médicos.

A medida parte de uma recomendação presente num documento publicado, em julho, pela Comissão de Saúde Pública do Sistema Nacional de Saúde espanhol, em que se deixava a advertência que fumar, cigarros electrónicos ou tabaco, aumenta o risco de contágio com o novo coronavírus, quer pelas gotículas que são lançadas quando se expele o fumo da boca, seja na manipulação da máscara antes e depois de fumar.

O presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez Feijoó explicou que "vários membros do comité científico concordam que fumar sem nenhuma limitação, mesmo que seja numa esplanada, ou com pessoas próximas, em zonas de grade afluência de cidadão, sem distância física de segurança, é um alto risco de contaminação, de infeção".

O médico Alberto Fernández Villar, chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital de Vigo e um dos que aconselhou a decisão da Galiza, defende que a infestigação permitiu apurar que "os fumadores com Covid-19 têm uma maior carga viral e são potencialmente grandes transmissores do novo coronavírus".

A investigadora, María Cruz Minguillón, do CSIC e especialista em mircopartículas, aplaude a medida e defende que "fará com que os fumadores mantenham a máscara posta, no tempo que a teriam tirado para fumar, o que é positivo", mas vai mas longe e sugere que de deveria proibir outras atividades em espaços públicos, como beber ou comer, que impliquem retirar a máscara de proteção, sustentando que a transmissão do vírus por via aérea ou gotículas, "está demonstrada".