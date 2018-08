Concessionária da ponte critica governo, afunda nas ações e é arrasada por ministro

As acções da Atlantia estão a deslizar mais de 23% para mínimos de 2014.

10:14

A companhia italiana Atlantia, que controla a concessionária de autoestradas Autostrade per l'Italia, advertiu esta quinta-feira o governo de Roma que a decisão de revogar as concessões após a queda da ponte de Génova vai prejudicar os acionistas.

Através de um comunicado, a Atlantia lamentou o início de procedimentos no sentido da revogação da concessão à Autostrade per l'Italia porque reclama que a medida foi anunciada sem que tenha sido feita previamente uma "argumentação especifica" e na ausência de provas sobre as "causas do sucedido."

As acções da empresa estão a afundar 23,45% para 18,02 euros, o que representa o valor mais baixo desde Outubro de 2014, refere o Negócios.

A justificar esta queda está o colapso do viaduto de Génova, que provocou, pelo menos, 39 mortos. O Governo italiano prepara-se para tomar várias medidas em relação ao desastre da ponte de Génova, incluindo a retirada da concessão à Autostrade, empresa da Atlantia que gere esta auto-estrada, e aplicar uma multa, que poderá atingir os 150 milhões de euros.

A empresa de gestão de infraestruturas tinha como responsabilidade a manutenção da ponte.



Ministro do Interior arrasa a empresa

Dois dias depois da tragénia, o governo italiano começa a atribuir culpados do colapso da ponte. Na berlinda está a concessionária responsável pela manutenção da via que não tem sido poupada. Matteo Salvini arrasou por complet a empresa numa publicação feita esta manhã no Facebook.



"A Atlantia ainda consegue, com mortes ainda por reconhecer, falar de dinheiro e de negócios, pedindo mais milhões aos italianos em caso de revogação da concessão por parte do governo após o massacre de Génova. Do alto das suas carteiras cheias (e dos seus corações vazios) deviam pedir desculpa, dar-nos os nomes dos culpados do desastre, e pagar por isso. O resto não nos interessa", disse o ministro do Interior.



Salvini tem dado a sua opinião com frequência no Twitter e Facebook.