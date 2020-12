Condenada a 10 anos de cadeia por publicar fotos em que parecia 'zombie' da atriz Angelina Jolie

Fatemeh Khishvand, uma influenciadora digital conhecida como o 'zombie' da atriz de Hollywood Angelina Jolie foi condenada a 10 anos de prisão pelos crimes de blasfémia e incitação à violência, segundo o jornal britânico Daily Mail.

A mulher, também conhecida como ‘Sahar Tabar’, foi detida em outubro de 2019. A previsão inicial era de que ficasse atrás das grades por um período que poderia ir dos três meses aos dois anos devido às fotografias que editava e publicava na rede social Instagram onde surgia com maquilhagem para se parecer com Jolie.

A jovem de 19 anos, natural do Irão, começou a ganhar visibilidade em 2015, quando foi submetida a 50 cirurgias estéticas para se parecer com Angelina Jolie, mas afirmava que o ‘segredo’ para as parecenças com Jolie tinham que ver com a maquilhagem e edição das fotografias que publicava. No Instagram atingiu mais de 486 mil seguidores.

A jornalista iraniana Masih Alinejad pede agora a Angelina Jolie que faça uma petição para a libertação de ‘Sahar Tabar’.