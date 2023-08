Condenado a prisão perpétua nos EUA por matar a mulher num safari para ficar com o seguro de vida e a amante

Um dentista milionário, de 68 anos, foi condenado à pena de prisão perpétua nos EUA por ter matado a mulher durante um safari na Zâmbia em 2016, avançou esta segunda-feira o jornal New York Times.



Lawrence Rudolph enfrenta ainda outra pena, de 20 anos de cadeia, por ter defraudado uma seguradora em cinco milhões de euros ao reclamar o seguro de vida da mulher. Foi obrigado a devolver o dinheiro e a pagar uma multa de 1,8 milhões de euros.



A vítima, Bianca Rudolph, caçadora de 56 anos, esperava adicionar um leopardo à sua coleção de troféus, de acordo com documentos judiciais. Em vez disso, sofreu um tiro de espingarda direto ao coração.



Lawrence Rudolph alegou que a mulher deve ter descarregado a espingarda enquanto tentava colocá-la no estojo, disseram as autoridades na altura do crime.





New York Times, d

os procuradores federais acusaram Lawrence de ter matado a mulher por motivos financeiros e de ter um caso uma amante, Lori Milliron, já condenada em junho passado a 17 anos de prisão por ter sido considerada cúmplice do assassinato.





Colorado

As autoridades locais determinaram que a arma de fogo estava carregada e que as precauções normais de segurança para a guardar não tinham sido tomadas.Segundo ourante o julgamento, em agosto de 2022,O dentista negou todos os factos. "Eu não matei minha esposa por causa do seguro. Não matei minha esposa para ficar com Lori Milliron ou qualquer outra pessoa", alegou.Os promotores federais do Estado dosustentaram, contudo, que "as provas apresentadas no julgamento comprovaram, além de qualquer dúvida razoável, que Lawrence Rudolph assassinou sua esposa, Bianca", procurando "fazer com que o assassinato parecesse um acidente".