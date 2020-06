Costuma deixar frascos de álcool no carro? Cuidado, pode ser perigoso

A pandemia de coronavírus trouxe novos hábitos à população mundial, nomeadamente a desinfeção mais frequente das mãos com recurso a desinfetantes, geralmente de base alcoólica que andam connosco para todo o lado.

Mas se tem o hábito de álcool-gel dentro do carro durante o dia e ao sol, saiba que pode estar em perigo.



O aviso é do Serviço Nacional de Saúde britânico, que alerta para a possibilidade do álcool deixado no interior de carros incendiar-se devido às elevadas temperaturas que poder vezes se fazem sentir no interior das viaturas.





De acordo com o jornal Mirror, o calor pode levar à evaporação do álcool, com a ocorrência de vapores inflamáveis. Esses mesmos vapores podem provocar posteriormente uma acidente dentro dos carros."Temos recebido um número de ocorrências de desinfetantes que provocam incêndios quando são deixados no interior dos veículos durante o tempo quente", anunciou a NHS (National Health Service).O calor pode provocar igualmente pressão na frasco, provocando uma explosão."Se estiverem 25 graus na rua, a temperatura no interior do veículo pode chegar até aos 50 graus se estiver ao sol por várias horas", avisa um perito em saúde e segurança operacionbal.Nas redes sociais correm já imagens que mostram os danos severos em vários carros após os fracos de álcool se terem incendiado.Apesar dos riscos de incêndio, os especialistas continuam a sublinhar a importância dos desinfetantes no combate ao coronavírus.Uma das soluções pode passar por ter luvas no carro em troca do desinfetante.