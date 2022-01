Criança de 8 anos é atacada por tubarão em praia de Fernando de Noronha, no Brasil

Hospital São Lucas.

com o pai na praia quando o ataque aconteceu. A praia, que faz parte do Parque Nacional Marinho, foi





Leia também Babysitter detido por espancar menino de três anos até à morte A menina terá chegado em estado grave ao hospital. "Foram realizados todos os procedimentos necessários, incluindo transfusão sanguínea, para garantir a estabilidade da paciente", disse o governo local em comunicado.

Uma criança de 8 anos foi atacada por um tubarão, na manhã desta sexta-feira, na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha, no Brasil.A menina foi mordida na perna direta, socorrida com recurso a uma maca e transportada para o, avança o G1.A criança estavainterditada por tempo indeterminado.