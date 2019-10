Cuecas roubadas identificaram chefe do Daesh

Um agente curdo infiltrado no círculo íntimo de Abu Bakr al-Baghdadi teve um papel crucial no raide das forças especiais americanas que levou à morte do cabecilha do Daesh, ao roubar uma peça de roupa interior que ajudou a confirmar a identidade do terrorista.O agente, que se conseguiu infiltrar na equipa de segurança de al-Baghdadi, conseguiu roubar umas cuecas usadas do terrorista e entregá-las aos militares americanos.Testes de ADN confirmaram a identidade de al-Baghdadi, ajudando a dar luz verde à operação que resultou na sua morte. O mesmo agente curdo terá conduzido os militares dos EUA até à casa onde o chefe do Daesh estava escondido, nos arredores de Barisha, na província síria de Idlib, a cerca de cinco quilómetros da fronteira turca.Ao ver-se encurralado num túnel sem saída por um cão das Forças Especiais dos EUA, al-Baghdadi suicidou-se, detonando o colete de explosivos que trazia preso ao corpo. Na explosão morreram ainda três filhos do terrorista, que este usou como ‘escudos humanos’. O corpo de al-Baghdadi foi atirado ao mar.O presidente Donald Trump anunciou esta terça-feira que "um dos possíveis sucessores" de Abu Bakr al-Baghdadi na chefia do Daesh foi morto pelas Forças Especiais dos EUA numa nova operação, na segunda-feira. O nome do alegado sucessor não foi divulgado.A operação para eliminar o cabecilha do Daesh teve de ser atrasada devido à decisão inesperada de Donald Trump de retirar as tropas norte-americanas do nordeste da Síria e consequente invasão da região pela Turquia, revelou esta terça-feira o comandante curdo Polat Can, das Forças Democráticas Sírias (SDF).