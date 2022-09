Defensor de canábis, ator porno e ex-palhaço entre os candidatos no Brasil

Além de escolher o próximo Presidente, os brasileiros também vão eleger parlamentares em 2 de outubro, numa disputa cheia de candidatos mais fora das normas como o ativista Dário, defensor da legalização da canábis, o ator porno Kid Bengala ou o ex-palhaço Tiririca.

A uma semana da primeira volta das eleições no Brasil, o candidato a deputado federal Dário, que pretende representar eleitores de Minas Gerais, publicou um vídeo na rede social Tik Tok em que aparece a dançar a favor da legalização do consumo de canábis (maconha).

"Boi, bala e Bíblia, isto só nos envergonha, agora queremos ver é a bancada da maconha", diz o refrão da parodia em que o candidato do Partido e Socialismo e Liberdade (Psol) aparece a dançar com outras pessoas, publicado inicialmente no Tik Tok, mas que viralizou em outras plataformas e redes sociais usadas no país.