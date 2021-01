Depois de queda violenta, Simon Cowell exige 11,3 milhões de indemnização a empresa de bicicletas

Simon Cowell, criador de programas televisivos como o American Idol ou X Factor, é um fã confesso de bicicletas elétricas e em agosto de 2020, sofreu uma queda violenta aos comandos da sua mais recente aquisição, a Swind EB-01. Cowell fraturou três vértebras e precisou de uma intervenção cirúrgica de seis horas e dois meses de fisioterapia até ficar recuperado. Agora, o britânico quer processar a empresa que lhe vendeu a bicicleta.

A Swind EB-01 é uma das bicicletas elétricas mais potente do mercado e é considerada por muitos como a Ferrari das e-bikes. O sucesso comercial tem sido imenso, porém, e depois da experiência negativa, Cowell queixa-se que a Swindon o devia ter avisado que a bicicleta é perigosa. Apesar do produto contar com um livro de instruções onde são explicados os três níveis de potência, Cowell acredita que a empresa devia oferecer uma formação aos seus clientes.

Da mesma forma que as construtoras das motos mais rápidas do mundo não oferecem formações específicas a quem compra os seus produtos, a Swind também não garante este tipo de serviço. Ainda assim, a estrela de TV estará a exigir cerca de 11,3 milhões de euros de indemnização por danos, relata a imprensa norte-americana.

Resta agora saber qual será o desfecho desta história, já que apesar do "ataque" de Cowell, a Swind EB-01 continua a orgulhar-se de ser um dos veículos do género mais rápidos do mercado. Equipada com um motor de 15 kW, cerca de 20 cv, esta moto elétrica com pedais acelera até a uns impressionantes 120 km/h, não respeitando, por exemplo, a legislação europeia para este tipo de modelos.