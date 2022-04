Deputado britânico demite-se após ter sido apanhado a ver pornografia no Parlamento britânico

O deputado, Neil Parish, acusado de ver visto pornografia na Câmara dos Comuns, no Parlamento Britânico, demitiu-se depois de ter sido informado por membros do partido que o seu cargo tinha sido posto em causa e que a situação era "insustentável".



De acordo com a Sky News, o deputado admitiu, na sexta-feira, que abriu um arquivo por engano, mas que iria continuar as suas funções parlamentares até que se soubessem os resultado da investigação.







A queixa do sucedido foi feita na terça-feira à noite por duas deputadas que presenciaram o incidente, não tendo sido revelada a identidade do deputado acusado.



