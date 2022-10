Destruídas pelo menos 28 imagens sacras durante invasão a Igreja Católica no Brasil

Uma igreja católica na cidade de São Mateus do Sul, no interior do estado brasileiro do Paraná, sul do país, foi invadida e, durante o episódio, foram destruídas destruidas ou danificadas pelo menos 28 imagens sacras. A Paróquia de São Mateus foi o primeiro templo católico a ser erguido na cidade, que fica a 150 km de Curitiba, a capital do Paraná.

De acordo com as primeiras investigações, o invasor ou os invasores, ainda não se sabe quantos foram, depois de entrarem na igreja no final da manhã de segunda-feira fecharam todas as portas para não serem flagrados e começaram a destruição das imagens. Várias delas tinham sido oferecidas à paróquia como agradecimento por pessoas que conseguiram graças.



As esculturas foram arrancadas dos locais onde estavam e destruídas em mil pedaços, em alguns casos, e, nos outros, ficaram bastante danificadas. Após a violência, os invasores saíram sem ser vistos por uma porta lateral do templo, que não possui câmaras de videovigilância.

O ataque só foi percebido várias horas depois e provocou enorme consternação e revolta em toda a cidade, até por se estar na semana em que se homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Uma das imagens cuja destruição mais afetou os fiéis e os responsáveis pela Paróquia de São Mateus foi a de Nossa Senhora das Graças, que tinha mais de 100 anos e era uma das preferidas da população para fazer os seus pedidos ou agradecer.

Horas depois de descoberta a violência religiosa, a polícia local avançou já ter um suspeito, um homem conhecido na região por cometer pequenos delitos e que supostamente teria agido sob o efeito de droga. Mas a população não está muito convencida de que o ataque tenha sido mera actuação de alguém drogado, e atribui a violência a mais um dos muitos actos de intolerância religiosa que têm ocorrido no Brasil nos últimos tempos.