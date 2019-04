Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por ajudar mulher a morrer: "Quis mostrar o sofrimento"

Ángel Hernández diz que filmou morte de Maria José Carrasco para ajudar os outros.

Por F.J.G. | 01:30

O espanhol Ángel Hernández, que ajudou a mulher a morrer, voltou para casa depois de passar uma noite detido. Libertado sem medidas cautelares, conta que filmou a morte de Maria José Carrasco para forçar o debate e levar "a que se aprove a lei da eutanásia". Aos meios de comunicação que o entrevistam pede que ajudem nessa luta, revelando casos como o da sua mulher.



"Quis mostrar o sofrimento, porque não é o mesmo vê-lo que contá-lo", afirmou Hernández, de 70 anos, garantindo não ter medo do que lhe possa acontecer: "A única coisa que queria era acabar com o seu sofrimento." Diz que tem recebido muito apoio, até dos polícias que o prenderam. "Diziam-me que é a lei, mas que teriam feito o mesmo", conta.



A eutanásia foi votada e chumbada pelo parlamento em 1994, quatro anos antes de o tema ganhar força após o suicídio assistido de Ramón Sampedro, contado em 2004 no filme ‘Mar Adentro’.



Uma sondagem de 2018 revela que 85% dos espanhóis apoiam a legalização da eutanásia.