Dezenas de corpos encontrados num jardim de casa de um ex polícia em El Salvador

As autoridades descobriram 24 corpos de mulheres e meninas com dois, sete e nove anos, no jardim de um ex-polícia em El Salvador, na América Central. Estima-se que possa haver cerca de 40 corpos no jardim, o que leva mais de um mês para desenterrar. A polícia acredita tratar-se de uma rede secreta que atua há mais de uma década.

Hugo Ernesto Osorio Chávez, um ex polícia que se tornou líder de um gangue, foi detido este mês por matar uma mulher de 57 anos e a filha de 26. O suspeito que já tinha cadastro por crimes sexuais, confessou ter cometido o assassinato. A polícia forense realizou buscas à casa do líder e deparou-se com sete fossos que continham vários corpos de mulheres e meninas. À medida que as escavações avançam, mais corpos são identificados, fazendo já um total de 24.

De acordo com os relatos feitos à Associated Press pelo diretor da Polícia Civil Nacional de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, esta descoberta sugere uma rede secreta de assassinatos que atua há mais de uma década, e entre os suspeitos figuram ex policias e traficantes de seres humanos.

O ex polícia atraia as vítimas através das redes socias com alusão ao "sonho americano", referindo-se à qualidade de vida, sucesso e prosperidade que as vítimas poderiam ter se se mudassem para a cidade do homicida. No entanto, as vítimas não acabariam assim. Peritos forenses recolheram as ossadas de dezenas de esqueletos e empilharam em frente à casa do ex polícia, onde pessoas com parentes desaparecidos acreditam que possam pertencer a quem desesperadamente procuram.