Quatro mortos e dezenas de feridos em colisão entre autocarro e carro no norte de Israel

Um autocarro que transportava cerca de 40 passageiros colidiu com um carro esta quarta-feira na região da Galileia, no norte de Israel.



Pelo menos quatro pessoas morreram, três estão em estado grave e cerca de 30 passageiros são feridos leves.





As vítimas mortais são uma mulher de 35 anos e três menores de 5, 12 e 15 anos, que seguiam no veículo ligeiro.O veículo de transporte de passageiros tombou e o motorista ficou encarcerado no veículo, estando a aguardar que seja retirado.

De acordo com o The Jerusalem Post, os restantes passageiros envolvidos no acidente saíram pelo seu próprio pé do veículo e estão conscientes.





Os bombeiros, as equipas de salvamento e resgate e ainda três helicópteros foram acionados para ajudar no socorro.