Do apocalipse zombie a chips cerebrais: as profeciais para 2021 de astrólogo conhecido por previsões certas

poucos recursos naturais restantes na Terra. Tudo isto levará também à guerra em todo o Mundo, garantia.





É conhecido por Nostradamus e ficou famoso pelas suas profecias assustadoramente precisas. Era astrólogo e médico francês, viveu entre 1503 e 1566 e profetizou alguns dos acontecimentos mais monumentais dos últimos 100 anos.Desde o grande incêndio de Londres em 1666 à ascensão de Adolf Hitler, passando pela II Guerra Mundial ou o 11 de setembro, as suas profecias surpreenderam sempre pela sua precisão.Numa altura em que tudo o que o Mundo quer é livrar-se de 2020, o que nos espera 2021? Conheça as seis profecias de Nostradamus:O que até agora só viamos na ficção, o antigo astrólogo prevê que se concretize na realidade em 2021. Segundo a profecia, um cientista russo vai criar uma arma biológica que criará um novo vírus. Este vírus transformará as pessoas em zombie o que vai resultar na nossa extinção."Poucos jovens: meio mortos para começar. Mortos por ódio, ele fará os outros brilharem, e em um lugar exaltado alguns grandes males ocorrerão. Conceitos tristes virão a prejudicar cada um, digno temporal, a Missa para suceder. Pais e mães mortos de dores infinitas, mulheres de luto, o monstro pestilento: O Grande para não existir mais, todo o mundo para acabar", profetizou.O médico francês acreditava que a Terra seria também atingida por fome de dimensões biblícas o que antecipará, profetizava, o fim do Mundo."Depois de um grande problema para a humanidade, um maior está preparado, O Grande Motor renova as eras: Chuva, sangue, leite, fome, aço e praga. É o fogo do céu visto, uma longa faísca a correr.""Veremos a água a subir e a terra a cair sob ela." Nostradamus prevê grandes tempestades solares que desencadearão migração em massa e luta pelosA quarta profecia não melhora em relação às anteriores. O Mundo vai sofrer o impacto de um asteróide que desencadeará um grande número de desastres naturais.Segundo o profeta, a NASA está a monitorizar os céus em busca de impactos, especialmente porque o asteróide KF1 de 2009 pode atingir a Terra a 6 de maio.Outro desastre natural vai atingir a Terra em 2021, em particular na Califórnia, nos EUA. Um grande terramoto, a 25 de novembro, vai atingir a Califórnia, prevê Nostradamus.O desenvolvimento da tecnoloia também irá marcar 2021. Após a Inteligência Artificial ter dominado os nossos dias nos objetos quotidianos mais banais, os soldados vão ter chips implantados nos cérebros."Aparentemente, esses novos super soldados serão necessários para salvar a raça humana e liderarão as forças armadas", descreve o jornal britânico Mirror.