Duas pessoas morreram, incluindo o atirador, num tiroteio ocorrido na sexta-feira num hospital do estado de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, disseram as autoridades.

A polícia do estado de New Hampshire disse, em conferência de imprensa, que um atirador abriu fogo num hospital público na cidade de Concordor, matando uma pessoa.

Duas pessoas ficaram feridas e o atirador, que não foi identificado, morreu no local depois de ter sido baleado pela polícia.