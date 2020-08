Dois mortos e um ferido em protesto em Kenosha contra a violência policial

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após serem baleadas durante os protestos contra a violência policial em Kenosha, no Wisconsin, Estados Unidos da América, na terça-feira à noite. As manifestações surgem depois de o afro-americano Jacob Blake ter sido baleado pelas costas, sete vezes, por um polícia, e ficado paralisado da cintura para baixo.



As autoridades estão a averiguar os disparos feitos na terceira noite consecutiva de protestos e a investigar um grupo de homens que foi visto com armas durante as manifestações.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas a correr pelas ruas enquanto se ouvem tiros. No entanto, os confrontos entre manifestantes e polícia começaram antes, com manifestantes a arremessar artifícios pirotécnicos contra as autoridades, que responderam com balas de borracha.

Centenas de manifestantes participaram nos protestos contra a violência policial, depois de o afro-americano de 29 anos ter sido baleado várias vezes à queima-roupa por um polícia branco no passado domingo, enquanto estava a entrar no carro, onde estavam os três filhos. Blake tinha acabado de tentar apaziguar uma discussão entre duas mulheres quando foi atingido.



O advogado da família de Jacob, Ben Crump, disse esta terça-feira que Blake está "atualmente paralisado da cintura para baixo" e que será necessário um "milagre" para este voltar a andar.



Crump é o mesmo advogado que representa a família de George Floyd, o afro-americano que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia branco em maio, na cidade norte-americana de Minneapolis.



Jacob Blake permanece internado no Hospital Froedtert, em Milwaukee, em estado grave.