Donald Trump aprova declaração de emergência para Washington DC para tomada de posse de Joe Biden

O presidente norte-americano, Donald Trump, aprovou esta segunda-feira uma declaração de emergência para o Distrito de Columbia, onde se situa Washington DC, que deverá durar até 24 de janeiro.A informação foi avançada em comunicado pela Casa Branca.

"A ação do presidente autoriza o Departamento de Segurança Interna, Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), a coordenar todos os esforços de socorro em desastres que tenham o objetivo de aliviar as adversidades e o sofrimento causados ??pela emergência na população local, e fornecer assistência adequada para as necessidades medidas de emergência, autorizadas sob o Título V da Lei Stafford, para salvar vidas e proteger a propriedade e a saúde e segurança públicas, e para diminuir ou evitar a ameaça de uma catástrofe no Distrito de Columbia", pode ler-se no comunicado.