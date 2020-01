Trump vai aplicar mais sanções económicas ao Irão e pede maior envolvimento da NATO

Qassem Soleimani ter sido morto na passada sexta-feira em Bagdad.



O Pentágono confirmou que a morte de Soleimani foi ordenada por Donald Trump. O general era um dos homens mais populares do Irão, considerado um adversário de Washington e aliados. Chefe da força de elite iraniana Al-Quds, responsável pelas operações da Guarda Revolucionária no estrangeiro, desempenhou um papel chave nas negociações políticas sobre a formação de um Governo no Iraque, onde o Teerão pretende manter a sua influência.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou esta quarta-feira que não houve qualquer vítima dos ataques do Irão a bases norte-americanas no Iraque. O presidente dos EUA afirmou ainda que vai pedir à NATO maior envolvimento no Médio Oriente.O presidente norte-americano anunciou que os Estados Unidos vão manter as sanções económicas contra o Irão até que o país mude o seu comportamento. Donald Trump diz ainda que o Irão tem que abandonar as suas ambições nucleares.Trump pediu que todas as grandes potenciais mundiais se afastem dos "restos do acordo" com o Irão. "Temos de trabalhar juntos para fazer um Mundo pacifico", atirou."Somos muito mais fortes do que nunca, os nossos misseis são poderosos", disse Trump afirmando que estão a ser construídos mísseis hipersónicos.Os comentários do presidente dos EUA surgem depois de o Irão ter atacado duas bases americanas no Iraque. Este incidente aconteceu depois de o general