Donald Trump considera 'ridículo' Greta ser eleita a Pessoa do Ano pela revista Time

O presidente Donald Trump atacou novamente a ativista sueca, Greta Thunberg, depois de esta ser premiada como a ‘Pessoa do Ano’ pela revista Time.

"Tão ridículo", escreveu o presidente, esta quinta-feira, no Twitter em reação à distinção de Thunberg.

"Greta deve trabalhar no seu problema de controlo da raiva e depois assistir a um bom filme antigo com um amigo! Greta Chill, Chill!", pode ler-se ainda na publicação.





So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE