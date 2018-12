Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump defende negócio na Rússia

Presidente dos Estados Unidos nega ilegalidade de plano imobiliário em Moscovo.

Por Francisco J. Gonçalves | 10:13

A Trump Organization queria oferecer ao presidente russo, Vladimir Putin, um apartamento de mais de 40 milhões de euros na Trump Tower de Moscovo, que não chegou a ser construída.



A revelação surgiu esta sexta-feira, um dia depois de Michael Cohen, antigo advogado do presidente dos EUA, confessar que Trump manteve negociações sobre o projeto de Moscovo até junho de 2016, quando as primárias para a nomeação do candidato presidencial republicano já decorriam há quatro meses.



Trump defendeu ontem, no Twitter, a legalidade do projeto, assegurando que era conhecido de todos.



Reiterou ainda acusações de ‘caça às bruxas’ contra a comissão Mueller, que investiga o alegado conluio entre a sua campanha presidencial e a Rússia.



Mas Trump não explicou porque mentiu ao dizer que o projeto foi abandonado em janeiro de 2016.