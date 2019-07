Donald Trump e Kim Jong-un em encontro surpresa

Donald Trump deu este domingo um passo histórico que o torna o primeiro presidente dos EUA em funções a visitar a Coreia do Norte. Após uma proposta surpresa de Trump, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, aceitou um encontro a dois no lado norte-coreano da zona desmilitarizada que separa as duas Coreias.Na reunião surpresa, a terceira entre Trump e Jong-un desde junho de 2018, os dois líderes acordaram reiniciar as negociações para o desmantelamento do programa nuclear do regime de Pyongyang, interrompidas de forma abrupta após a cimeira fracassada de fevereiro, no Vietname."Fiquei surpreendido ao saber que queria encontrar-se comigo", disse Jong-un a Trump, que desafiou o líder norte-coreano a recebê-lo numa mensagem publicada no Twitter enquanto participava na cimeira do G20, no Japão.Jong-un recebeu Trump na linha de demarcação entre as Coreias e passou com ele essa linha, permitindo a Trump ficar na Coreia do Norte por breves momentos. A reunião de cerca de uma hora que mantiveram depois aconteceu já no lado sul-coreano."Tivemos uma reunião muito boa. Vamos ver o que acontece", afirmou Trump, anunciando que as negociações para desnuclearização da Coreia vão ser retomadas.