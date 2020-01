Dono cola olhos do cão e atira-o ao esgoto para que ele não o pudesse seguir até casa

Um cão foi atirado para um esgoto com os olhos colados "para que não pudesse seguir o dono até casa". Carlos é o nome do homem que encontrou o animal de quatro patas num esgoto em Barrancabermeja, na Colômbia, levando-o de imediato aos veterinários locais para o limpar.

O animal foi encontrado com os olhos colados, numa aparente tentativa de o impedir de seguir o dono. Várias imagens mostram o cão cheio de cola tanto nos olhos como no pêlo.

Os veterinários confirmaram que o animal ficou com uma infeção nos olhos ao tentar retirar a cola com as patas. A ativista animal, Zoraida Santiago, disse que foram precisos três dias para tirar a cola na totalidade, uma vez que se tratava de uma área sensível e que exigia um tratamento mais preciso.

O cão está atualmente a tomar antibióticos e a fazer vários testes para garantir que não está com mais nenhum problema. No entanto, segundo avança o jornal Mirror, estima-se que o animal vai precisar de três ou quatro meses para recuperar na totalidade.

O homem que resgatou o animal decidiu adotá-lo e levá-lo consigo para casa quando o animal estiver em condições.



Atualmente, não se sabe quem é o dono do animal nem se as autoridades estão a investigar.