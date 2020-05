Wuhan proíbe oficialmente venda e consumo de carne de animais selvagens

As autoridades de Wuhan, a região chinesa que foi o epicentro da pandemia do coronavírus, baniu oficialmente o consumo de carne de animais selvagens. O anúncio foi feito esta quarta-feira.O governo regional da cidade disse que iriam tranformar Wuhan num "santuário da vida selvagem" onde a caça desse tipo de animais passa hoje a ser proibida, com a excepção da prática da mesma para fins de "pesquisa científica, regulação populacional, monitorização de pandemias, doenças e outras circunstãncias especiais".Para tal, a cidade criou controlos rigorosos sobre a criação de animais selvagens, proibindo pequenos agricultores de o fazer para fins alimentares, informa a CBS.Wuhan, cidade na província de Hubei com 11 milhões de habitantes, foi o primeiro local a ver surgir casos de coronavírus, no final do ano passado. Ao que tudo indica, o surto terá tido origem num mercado de animais selvagens. Desde então que a China tem vindo a ser alvo de pressões internacionais para combater o comércio deste tipo de animais.