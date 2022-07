O diretor executivo da empresa Tesla, Elon Musk, anunciou esta sexta-feira que desistiu do acordo de compra da rede social Twitter.Musk justificou a decisão com o facto de terem sido violadas "múltiplas disposições do acordo".O negócio previa a compra da rede social por um valor de aproximadamente 43 bilhões de euros.Entretanto, o valor das ações do Twitter caíram 6% no comércio mundial.