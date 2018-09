Elon Musk afunda Tesla após fumar droga e beber uísque em entrevista

Conversa do CEO em podcast foi completo desastre para a empresa.

Ver esta publicação no Instagram Time to party with Elon. http://joerogan.live Uma publicação partilhada por Joe Rogan (@joerogan) a 6 de Set, 2018 às 9:29 PDT

O CEO da Tesla, Elon Musk, foi o convidado do podcast "The Joe Rogan Experience" e as suas atitudes estão a ser notícia. Musk fumou droga e bebeu durante a entrevista e tornou o momento num desastre para a empresa.A decisão de Elon Musk, de fumar drogas e beber uísque em direto, fez com que as ações da Tesla tivessem uma queda de oito por cento.A entrevista, que aconteceu na Califórnia, onde o consumo de drogas está legalizado, tornou-se num completo desastre para a empresa, que viu dois executivos a demitirem-se porque o CEO da empresa tem colocado a Tesla no meio de muitas polémicas nos últimos meses.