EMA está a avaliar pedido de comercialização de tratamento da Covid-19 para adultos

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) anunciou esta segunda-feira que está a avaliar um pedido de comercialização do anticorpo regkirona para tratar adultos com covid-19, devendo emitir uma decisão dentro de dois meses.

"A EMA começou a avaliar um pedido de autorização de comercialização para o anticorpo monoclonal regkirona (regdanvimab, também conhecido como CT-P59) para tratar adultos com covid-19 que não requerem terapia de oxigénio suplementar e que apresentam risco de evoluir para doença severa", adiantou o regulador europeu em comunicado.

O pedido de autorização foi solicitado pela Celltrion Healthcare Hungary Kft e os especialistas da EMA vão agora avaliar os benefícios e os riscos deste tratamento num "prazo reduzido", ao que se segue a emissão de um parecer provavelmente dentro de dois meses, dependendo da robustez dos dados apresentados pela empresa.