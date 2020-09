Encontro marcado pelo Tinder acaba com homem esfaqueado até à morte e cortado em pedaços

Um encontro marcado pelo Tinder em Jakarta, na Indonésia, acabou com um homem cortado aos bocados depois de ter relações sexuais com uma mulher. A vítima foi atraída para um apartamento por um casal que achava que o alvo era rico. Agora, depois do crime, o casal arrisca pena de morte.Enquanto a vítima tinha relações sexuais com a mulher de 27 anos, o companheiro desta estava escondido na casa de banho. Saiu de repente e atacou a vítima com um tijolo.O homem de 32 anos foi depois esfaqueado repetidamente até à morte. Sem saber o que fazer ao corpo, o casal decidiu então comprar um machado para cortar a vítima em pedaços.O casal está agora acusado de matar e desmembrar a vítima, embrulhando os pedaços do corpo em sacos de plástico que depois foram colocados em várias mochilas e malas. Ambos arriscam pena de morte na Indonésia.