Enfermeira grávida na linha da frente do combate ao coronavírus entre as vítimas do tiroteio no Canadá

Uma enfermeira grávida, na linha da frente do combate ao coronavírus, foi uma das vítimas do tiroteio em Nova Escócia, no Canadá, no passado dia 19 de abril, que vitimou, pelo menos, 19 pessoas.

Kristen Beaton, enfermeira da Ordem Vitoriana de Enfermeiras, foi morta a tiro por Gabriel Wortman durante o tumulto que durou mais de 12 horas e que começou no sábado à noite.

Em declarações à CTV News, o marido da enfermeira, Nick Beaton, revelou que a família não chegou a saber da segunda gravidez de Kristen.

"Íamos contar esta semana, quando ela estivesse de férias. O nosso filho [de 3 anos] Daxton ia vestir uma camisola e revelar a novidade", contou ao canal de notícias canadiano.

Kristen foi trabalhar no domingo e falou com o marido ao telefone minutos antes de ser morta. "Se eu soubesse que ele estava à solta, não tinha deixado a minha mulher sair de casa naquele dia", disse, chamando de cobarde ao atirador.

"Só descobri uma hora depois disto tudo que ele estava vestido de polícia e a conduzir uma viatura das autoridades. Foi extremamente cobarde, tirou a vida à minha mulher e ao nosso bebé ainda não nascido", acusou Nick.

No dia anterior ao ataque, Kristen publicou uma 'selfie' na sua página no Facebook onde surgia com óculos de segurança e uma máscara cirúrgica azul, pedindo para que outros profissionais de saúde seguissem o exemplo. "Ela tirou a foto e tentou chamar à atenção outras pessoas", recordou Nick.

A enfermeira recebia duas máscaras cirúrgicas descartáveis ??por dia e nenhuma máscara N95. O marido de Kristen implorou ao primeiro ministro Justin Trudeau para reforçar e fornecer mais EPIs para os profissionais médicos do país.

"Ela não está cá e não podemos fazer nada sobre isso, mas daqui em diante é meu objetivo garantir que nenhum funcionário da linha de frente tenha que passar pelo que ela passou diariamente", afirmou Nick na mesma entrevista.

"Era uma mãe e esposa incrível", disse ele.