Enviado especial da CMTV debaixo de sirenes antiaéreas em Kiev

O diretor-adjunto do Correio da Manhã e enviado especial da CMTV a Kiev, Alfredo Leite, explicou esta manhã o que tem acontecido nas últimas horas na capital ucraniana. Enquanto falava, em direto, foi audível a insistência das sirenes."A n

oite foi calma mas a manhã, pelos vistos, vai ser mais agitada", disse.Alfredo Leite relatou que estão a ser colocados sacos de areia à entrada do metro de forma a bloqueá-lo.O enviado especial explicou ainda que osmilitares estão muito nervosos e que o direto, feito na rua, apenas foi permitido com a condição de ser rápido e de não mostrar as infraestruturas das áreas circundantes.