Escândalos forçam demissão na polícia de Londres

Racismo, discriminação sexual, misoginia, homofobia, assédio entre agentes e bullying. A lista de problemas na Polícia Metropolitana de Londres é enorme e levou à demissão de Cressida Dick, a primeira mulher a liderar a Scotland Yard. Estava no cargo há quatro anos, mas perdeu a confiança do autarca da capital britânica, Sadiq Khan, após sucessivos escândalos."Não estou satisfeito com a resposta da comissária", referiu o presidente da câmara de Londres, acrescentando ser clara a necessidade de uma "nova liderança no topo da Polícia Metropolitana". Cressida Dick disse que não teve alternativa a não ser afastar-se do cargo.A confiança na Polícia Metropolitana foi abalada em março do ano passado com a morte de uma mulher, Sara Everard, de 33 anos, às mãos de um polícia, e agravada, na semana passada, com a divulgação de um relatório onde são denunciados inúmeros escândalos sexuais. A investigação revelou mensagens entre agentes a brincar sobre violações, a morte de bebés negros e o Holocausto. As mensagens foram partilhadas num grupo de 19 polícias, quase todos da esquadra de Charing Cross, no centro de Londres.A demissão de Dick, 61 anos, especialista no combate ao terrorismo, surge depois de a polícia enviar questionários a mais de 50 pessoas do governo sobre as festas durante a pandemia.