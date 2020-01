Espanha confirma primeiro caso de coronavírus

Espanha confirmou esta sexta-feira o primeiro caso de coronavírus no país. A informação foi avançada pela ministro da saúde espanhol, Luiz Henrique Mandetta.Segundo a Reuters, o Centro Nacional de Microbiologia da Espanha confirmou o primeiro caso no país. Trata-se de um homem, diagnosticado com o vírus na ilha de La Gomera, nas Canárias.O paciente faz parte de um grupo de cinco pessoas que foram observadas e isoladas após a descoberta de que entraram em contato com um alemão diagnosticado com o vírus.Em atualização