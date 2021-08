Estados Unidos retiraram 6 mil pessoas do Afeganistão

Os Estados Unidos retiraram um total de 6 mil pessoas do Afeganistão, um número inferior ao previsto pelo Pentágono, com as autoridades norte-americanas a quererem aumentar o ritmo, disse na passada quarta-feira um alto funcionário da Casa Branca.

Na quarta-feira, foram retiradas 1 800 pessoas em dez aviões militares C-17, elevando para 6000 o total de indivíduos que Washington conseguiu fazer sair do país desde 14 de agosto, de acordo com o funcionário, que não quis ser identificado, citado pela agência Efe.

Não há indicação de quantos dos cidadãos transportados pelos EUA têm nacionalidade americana e afegã.