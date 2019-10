"Estou a morrer": Vietnamita enviou mensagens à mãe antes de morrer no 'camião do horror'

A família de uma jovem vietnamita de 26 anos teme que a mulher seja uma das vítimas do 'camião do horror' onde 39 pessoas foram encontradas mortas esta quarta-feira.

Tra My foi identificada pela coordenadora Hoa Nghiem de um grupo de direitos humanos, de Hanói, após ter enviado diversas mensagens do contentor.





"Sinto muito, mãe. O meu caminho para o estrangeiro não foi bem-sucedido. Mãe, eu amo-te muito! Estou a morrer, não consigo respirar", disse, acrescentado: "Desculpa, mãe".



As mensagens foram enviadas na madrugada de quarta-feira. De acordo com a coordenadora da organização de direitos humanos, Pham Thi Tra My viajou para a China e planeou ir para Inglaterra através de França.

A família procura ajuda para identificar a filha entre as 39 vítimas.