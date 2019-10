"Sem ar, só o cheiro da morte": Sobrevivente de tráfico humano descreve horror em camião

Ahmad Al Rashid passou pelo mesmo tipo de experiência que os 39 chineses. Fugiu da Síria, na altura em que o Daesh ganhou força, encolhido dentro de um camião da Nestlé.

Esta quarta-feira, 39 chineses foram encontrados mortos num contentor que era transportado dentro de um camião proveniente da Irlanda do Norte.Estes migrantes foram vítimas de um gang de contrabando de pessoas que, a troco de dinheiro, os transportavam para o Reino Unido com a promessa de uma vida melhor.Este homem chegou ao Reino Unido quando era ainda um adolescente, mas não esquece o horror que viveu naquela jornada. A notícia desta quarta-feira do 'camião do horror' veio reavivar-lhe o trauma que viveu.Viajou dentro de um camião numa jornada aterradora através do Canal da Mancha. Afirma, aos meios de comunicação britânicos, que sobreviveu por milagre.Ahmad Al Rashid, candidato a asilo no Reino Unido, viajou dentro de vários camiões, dois deles refrigerados, da Síria para o Reino Unido.Dentro de um desses camiões, da Nestlé, após duas horas sem se mexer, ele e sete companheiros começaram a sufocar. "Sem ar, só o cheiro da morte", disse à BBC."Eu pude ver a morte a chegar com os meus próprios olhos", diz Ahmad, que permanece profundamente traumatizado.Nos momentos em que se sentia a sufocar, Ahmad afirma que o sentimento de "pânico" era atroz, sentindo a aproximação da morte.

Ahmad e os migrantes que seguiam com ele desataram aos gritos e a batar no camião para que os deixassem sair. Eventualmente, os contrabandistas abriram as portas.



Num outro camião, ele e outros migrantes estavam quase submersos em farinha de pão. Essa farinha entrava-lhes nos pulmões e nos olhos, e o camião estava na escuridão total.



"Durante sete ou oito horas, não nos mexemos", afirma. "Após 11 horas, uma criança começou a sufocar. Nós batíamos e batíamos no camião. Eventualmente, o motorista deixou-nos sair", acrescenta.

A jornada foi ainda mais complexa porque Ahmad e outros migrantes acabaram no camião errado tendo acabado na fronteira italiana quando queriam ir para o Reino Unido.

Ahmad acabou por pagar mais alguns milhares de euros para viajar da Alemanha para Hull, onde Inglaterra lhe deu asilo. Aí conseguiu trazer a mulher e os filhos do inferno que se vivia na Síria.